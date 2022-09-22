Gölcük İcadiye Mahallesinde ikamet eden eski muhtar Necati Acar(88)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Necati Acar’ın cenazesi öğle namazında İcadiye Camiinden alınarak İcadiye Mezarlığında toprağa verildi.