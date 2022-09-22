Necati Acar
Gölcük İcadiye Mahallesinde ikamet eden eski muhtar Necati Acar(88)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Necati Acar’ın cenazesi öğle namazında İcadiye Camiinden alınarak İcadiye Mezarlığında toprağa verildi.
Gölcük İcadiye Mahallesinde ikamet eden eski muhtar Necati Acar(88)kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Necati Acar’ın cenazesi öğle namazında İcadiye Camiinden alınarak İcadiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.