İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak adresinde ikamet eden Atatürk İlkokulu ve Pirelli İlkokulu emekli öğretmenlerinden merhum Naci Demirel’in eşi, 5 çocuk annesi Fadime Demirel(83)vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yahya Kaptan Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.