Kandıra Kaymaz Mahallesi Küçük Hasanlı Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi ve 2 çocuk babası Ahmet Koç (67) vefat etti. Yüksek tansiyon nedeniyle vefat eden Ahmet Koç’un cenazesi öğle namazına müteakip Kaymaz Küçük Hasanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Küçük Hasanlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.