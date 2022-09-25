İzmit Kadıköy Mahallesi Çimen Sokakadresindeikamet eden emekli esnaf ve 2 çocuk babası Ahmet Erdil (77) vefat etti. Kalp krizi sebebiyle vefat eden Ahmet Erdil’in cenazesi öğle namazına müteakip Eren Camii’nde kılınan cenaze namazını sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.