İzmit YahyaKaptan Mahallesi Tepe Sokak adresinde ikamet eden ve daha önce Atatürk ve Pirelli Okulları’nda öğretmenlik yapan merhum Naci Demirel’ineşi ve 5 çocuk annesi Fadime Demirel (83) vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.