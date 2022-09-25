Gölcük Piyale Paşa Mahallesi 186.Sokak adresindeikamet eden Mevlüt Kahraman’ın kızı ve 2 çocuk annesi Hülya Kahraman (36) vefat etti. Rahim kanseri nedeniyle vefat eden Hülya Kahraman’ın cenazesi öğle namazına müteakip Gelincik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.