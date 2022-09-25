İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Güneşli Sokak’ta ikamet eden geçmiş dönem Refah Partisi Kocaeli İl Sekreterliği görevinde bulunmuş olan 2 çocuk babası Sefer Sabri Şengil (80) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat eden Sefer Sabri Şengil’in cenazesi Yahya Kaptan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan olan cenaze namazını sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.