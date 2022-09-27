İzmit Karabaş Mahallesi Okul Geçidi Sokakta ikamet eden, Kardeşler Oto Elektriğin sahibi, İzmit’in en eski oto elektrik ustası, 4 çocuk babası Veysel Kaya (90)yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kaya’nın cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.