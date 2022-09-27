Meryem Öztekten
İzmit Yuvam Akarca Siteleri C-2 26 A Blokta ikamet eden,Bilnet Okulları Kampüsünde geçen yıl sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen Meryem Öztekten(44)yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Sadık Öztekten ile evli 2 çocuk annesi Meryem öğretmen’in cenazesi Konya Ereğli’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.