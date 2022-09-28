Körfez 95 Evler Fatih Mahallesi’nde ikamet eden, Eski Köy Hizmetleri Yol Şube Müdürü, 4 çocuk babası Abdülkadir Sarı (76) kalp krizi nedeniyle vefat etti. İş insanı Cemil Sarı’nın ağabeyi olan Abdülkadir Sarı bugün, öğle namazında Fatih Camii’nden alınarak Kullar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.