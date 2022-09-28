İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 44.Sokak’ta ikamet eden, emekli astsubay evli, Celalettin Özer (91) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Özer’in cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camii’nden alınarak Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.