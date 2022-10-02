Derince Çenedağ Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta ikamet eden Arif Çilingir (91) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Emekli ve 2 çocuk babası Çilingir’in cenazesi Derince Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.