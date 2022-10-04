Derince Çınarlı Mahallesi Hazar Sokakta ikamet eden malulen emekli, 1 çocuk babası Erdal Yurttav(43)enfeksiyon ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Kışla Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.