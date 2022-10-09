İzmit Eseler Mahallesi Suatlar Sokak’ta ikamet eden Emlak Bank’dan emekli ve 3 çocuk babası Niyazi Suat (76) vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Eserler Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Eseler Mezarlığı’nda toprağa verildi.