İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli ve 2 çocuk babası Osman Akbaş (64) vefat etti. Prostat kanseri sebebiyle vefat eden Osman Akbaş’ın cenazesi öğle namazına müteakip Kandıra Esentepe Camii’nde kılınan cenaze namazını sonrası Kandıra Esentepe Erikler Mezarlığı’nda toprağa verildi.