İhsan Özakyol
Bursa Hasanağa Mahallesi’nde ikamet eden fakat 1999 depremine kadar İzmit’te esnaflık yapmış, emekli ve 3 çocuk babası İhsan Özakyol (71) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden İhsan Özakyol’un cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Fatih Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.