Bursa Hasanağa Mahallesi’nde ikamet eden fakat 1999 depremine kadar İzmit’te esnaflık yapmış, emekli ve 3 çocuk babası İhsan Özakyol (71) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden İhsan Özakyol’un cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Fatih Mezarlığı’nda toprağa verildi.