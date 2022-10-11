Emine Öztonga
Demirci merhum Hüsnü Öztonga’nın eşi, Şenol Öztonga, Metin Öztonga, Murat Öztonga, Semih Öztonga, Samet Öztonga ile birlikte 7 çocuk annesi Emine Öztonga(74)beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Mehmet Öztonga, Onur Öztonga, Engin Öztonga’nın yengeleri, Başsiekel Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş’ın teyzesi Emine Öztonga’nın cenazesi öğle namazında Kullar Merkez Camiinden alınarak Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.