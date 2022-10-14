Kadriye Turabi
Başiskele Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde ikamet eden Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Kaymakamlığı emekli Yazı İşleri Müdürü merhum Mehmet Ali Turabi’nin eşi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Koro Şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile birlikte 4 çocuk annesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Müdürü Kadriye Turabi’nin kayınvalidesi Kadriye Turabi(86) kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Köprülü Mehmet Paşa Camii’nden alınarak aile mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.