Mevlude Öztuna
Kartepe Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde ikamet eden Pirelli’den emekli İbrahim Öztuna’nın (merhum) eşi ve 8 çocuk annesi Mevlude Öztuna (83) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Mevlude Öztuna’nın cenazesi öğle namazına müteakip Arslanbey Başaran Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Arslanbey Başaran Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.