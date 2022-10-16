Kartepe Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde ikamet eden Pirelli’den emekli İbrahim Öztuna’nın (merhum) eşi ve 8 çocuk annesi Mevlude Öztuna (83) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Mevlude Öztuna’nın cenazesi öğle namazına müteakip Arslanbey Başaran Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Arslanbey Başaran Mezarlığı’nda toprağa verildi.