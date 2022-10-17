Ahmet Akçay
İzmit Gündoğdu Mahallesi Yeşilbahçe Caddesinde ikamet eden emekli bekçi Ahmet Akçay(67), 17 Eylül günü Kandıra İshaklar Köyünde incir toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybeden Akçay, yere düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Akçay’ı hastaneye kaldırdı. Omuriliği kırılan ve 1 aydır tedavi altında olan Ahmet Akçay, yaşam mücadelesini kaybetti. Çevresinin sevilen isimlerinden olan Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli Bekçi, 2 çocuk babası olan Ahmet Akçay bugün, öğle namazını müteakip Kandıra İshaklar Köy Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.