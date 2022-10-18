İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesinde ikamet eden Bağkur emeklisi merhum Şakir Zeytinci’nin eşi, KOTO eski başkanlarından Hüseyin Zeytinci, Tamer Zeytinci ve Metin Zeytinci ile birlikte 4 çocuk annesiEmine Muhsine Zeytinci(97)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Eren Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.