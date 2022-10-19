İzmit Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak Güney Apartmanında ikamet eden İzmit Halk Eğitimden emekli Müdür Yardımcısı ve Kız Meslek Lisesinden emekli öğretmen Bahar Zıktalaslı(70)kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi yarın(Perşembe)öğle namazında Yenicuma Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.