İzmit Sekbanlı Mahallesi Sekbanlı Merkez Mevki Küme Evleri’nde ikamet eden emekli çiftçi ve 5 çocuk babası Ahmet Gül (81) vefat etti. KOAH nedeniyle vefat eden Ahmet Gül’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Sekbanlı Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Sekbanlı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.