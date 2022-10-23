İzmit Bayraktar Mahallesi Uzun Sokak’ta ikamet eden emekli çiftçi ve 3 çocuk babası Ali Ay (70) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Ali Ay’ın cenazesi öğle namazına müteakip Bayraktar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bayraktar Mezarlığı’nda toprağa verildi.