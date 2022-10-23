İzmit Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi’nde ikamet eden işçi emeklisi Zülfü İnci’nin (merhum) eşi ve 2 çocuk annesi Elmas İnci (80) vefat etti. Alzheimer hastası olan Elmas İnci’nin cenazesi öğle namazına müteakip Şirinevler Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.