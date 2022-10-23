İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demiryolu Sokak’ta ikamet eden işçi emeklisi Bekir Kahraman’ın (merhum) eşi ve 5 çocuk annesi Nazife Kahraman (74) vefat etti. Akciğer pıhtı atması nedeniyle vefat eden Nazife Kahraman’ın cenazesi öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.