İzmit Cumhuriyet Mahallesi Soğucak Evleri Sitesi’nde ikamet eden nakliyeci (merhum) Remzi Aybar’ın eşi Servet Aybar (82) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Servet Aybar’ın cenazesi öğle namazına müteakip 42 Evler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Damlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.