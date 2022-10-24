İzmit Yeşilova Mahallesi Yuva Sokak’ta ikamet eden Tüpraş emeklisi Mehmet Şen’in (merhum) eşi ve 4 çocuk annesi Fatma Şen (62) vefat etti. Pankreas kanseri sebebiyle vefat eden Fatma Şen’in cenazesi öğle namazına müteakip Yeşilova Boğaziçi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.