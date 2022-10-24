İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak’ta ikamet eden 3 çocuk babası özel sektörden emekli Ali Bağlan (90) vefat etti. Beyne pıhtı ataması nedeniyle vefat eden Ali Bağlan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Hayırseverler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.