İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi üzerinde ikamet eden güvenlik görevlisi ve 4 çocuk babası Malik Şengül (52) vefat etti. Enfeksiyon hastası olan Malik Şengül’ün cenazesi ikindi namazına müteakip 42 Evler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.