İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde ikamet eden SEKA emeklisi Zeki Dindar’ın (merhum) eşi, Hodri Meydan Taraftar Derneği’nin kurucularından Hüsnü Dindar’ın ve 3 çocuk annesi Müşerref Dindar (80) vefat etti. Solumun yetmezliği nedeniyle vefat eden Müşerref Dindar’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bayındırlık Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.