İzmit Yenişehir Mahallesi Ateş Böceği Sokak’ta ikamet eden İzmit Ortaokulu Matematik Öğretmeni Muzaffer Özgür’ün (merhum) eşi ve 2 çocuk annesi Saniye Özgür (93) vefat etti. Cenazesi ikindi namazına müteakip Bağçeşme Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.