İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak’ta ikamet eden Goodyear’dan emekli ve 4 çocuk babası Şakir Kılıç (65) vefat etti. Böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Şakir Kılıç’ın cenazesi öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.