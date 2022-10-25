Gölcük Şirinköy Mahallesi Sivritepe Caddesi üzerinde ikamet eden tersaneden emekli Mithat Aslan’ın (merhun) eşi ve 1 çocuk annesi Filiz Aslan (75) vefat etti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Filiz Aslan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Şirinköy Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.