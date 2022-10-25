Filiz Aslan
Gölcük Şirinköy Mahallesi Sivritepe Caddesi üzerinde ikamet eden tersaneden emekli Mithat Aslan’ın (merhun) eşi ve 1 çocuk annesi Filiz Aslan (75) vefat etti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat eden Filiz Aslan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Şirinköy Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.