İzmit Fatih Mahallesi Sinem Sokak’ta ikamet eden emekli tesisatçı Ali Filiz’in eşi ve 3 çocuk annesi Esmenperi Filiz (60) vefat etti. Beyne pıhtı atması nedeniyle vefat eden Esmenperi Filiz’in cenazesi ikindi namazına müteakip Gültepe Cemevi’nde gerçekleştirilen cenaze merasimi sonrası Gültepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.