İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak’ta ikamet eden elektronikçi Ayhan Duygu’nun (merhum) eşi ve 1 çocuk annesi Gamze Duygu (53) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.