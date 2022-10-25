İzmit Yenişehir Mahallesi Doğancan Sokak’ta ikamet eden Pakmaya’dan emekli ve 1 çocuk babası Nazif Öziş (70) vefat etti. KOAH nedeniyle vefat eden Nazif Öziş’in cenazesi ikindi namazına müteakip Sarımeşe Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.