Nazif Öziş
İzmit Yenişehir Mahallesi Doğancan Sokak’ta ikamet eden Pakmaya’dan emekli ve 1 çocuk babası Nazif Öziş (70) vefat etti. KOAH nedeniyle vefat eden Nazif Öziş’in cenazesi ikindi namazına müteakip Sarımeşe Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.