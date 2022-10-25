Gölcük Hasaneyn Mahallesi Erenkaya Sokak’ta ikamet eden Gölcük Belediyesi’nden emekli ve 3 çocuk babası Osman Erenkaya (75) vefat etti. Kalp krizi sebebiyle vefat eden Osman Erenkaya’nın cenazesi öğle namazına müteakip Hasaneyn Camii’nde kılınan cenaze namazının arından Hasaneyn Mezarlığı’nda toprağa verildi.