İzmit Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak’ta ikamet eden SEKA’dan emekli ve 4 çocuk babası İbrahim Uzun (76) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Göl Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.