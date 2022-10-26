İzmit Terzibayırı Mahallesi Bodur Sokak’ta ikamet eden eski taksici ve 1 çocuk babası Fatih Saygün (38) vefat etti. Karaciğer kanseri sebebiyle vefat eden Fatih Saygün’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Baç Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.