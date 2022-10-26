İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde ikamet eden İzmit’in en eski kuaförlerinden Tuncay Tandırcı’nın eşi ve 1 çocuk annesi Semra Tandırcı (92) vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.