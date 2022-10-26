Kandıra Sepetçi Mahallesi Karaağaç Oğlu mevki Küme Evleri’nde ikamet eden Türk Telekom’dan emekli Fahrettin Yılmaz’ın eşi ve 1 çocuk annesi Namigar Yılmaz (78) vefat etti. Enfeksiyon sebebiyle vefat eden Namigar Yılmaz’ın cenazesi öğle namazına müteakip Sepetçi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.