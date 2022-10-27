İzmit Karadenizliler Mahallesi Karadere Sokak’ta ikamet eden serbest meslek erbabı Temel Narin’in (merhum) eşi ve 8 çocuk annesi Emine Narin (88) vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Emine Narin’in cenazesi öğle namazına müteakip Karadenizliler Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karadenizliler Mezarlığı’nda toprağa verildi.