İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde ikamet eden geçmiş dönem Yarımca Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muammer Çoşgun’un eşi ve 5 çocuk annesi Müzeyyen Çoşgun (75) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Müzeyyen Çoşgun’un cenazesi Elmalık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Osmanlı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.