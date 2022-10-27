İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Koruktepe Caddesi üzerinde ikamet eden emekli Mehmet Yaman’ın eşi ve 8 çocuk annesi Suna Yaman (72) vefat etti. Enfeksiyon nedeniyle vefat eden Suna Yaman’ın cenazesi öğle namazına müteakip Süleymaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.