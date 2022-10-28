İzmit Kabaoğlu Mahallesi Kocapınar Caddesi üzerinde ikamet eden emekli çiftçi Yılmaz Soyka’nın eşi ve 5 çocuk annesi Fikriye Soyka (83) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefat eden Fikriye Soyka’nın cenazesi öğle namazına müteakip Sarıcalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalar Mezarlığı’nda toprağa verildi.