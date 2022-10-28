İzmit Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi üzerinde ikamet eden Petkim’den emekli Mustafa Yıldırım’ın (merhum) eşi ve 1 çocuk annesi Sabriye Yıldırım (76) vefat etti. Alzheimer nedeniyle vefat eden Sabriye Yıldırım’ın cenazesi öğle namazına müteakip Bekirdere Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.