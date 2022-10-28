Derince Fatih Sultan Mahallesi Derin Sokak’ta ikamet eden çiftçi Ahmet Ergün’ün eşi ve 4 çocuk annesi Vaide Ergün (70) vefat etti. Kalp krizi nedeniyle vefat eden Vaide Ergün’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Kaşıkçı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kayalar Kaşıkçı Mezarlığı’nda toprağa verildi.