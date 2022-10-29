İzmit Kozluk Mahallesi Nurdoğan Sokak’ta ikamet eden Şevki Genç’in eşi ve 4 çocuk annesi Ayşe Genç beynindeki ödem nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazına müteakip Mübeccel Bulut Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.