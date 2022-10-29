İzmit Serdar Mahallesi Mine Sokak’ta ikamet eden Deniz Yolları’ndan emekli merhum Nadim Met’in eşi ve 1 çocuk annesi Emine Met (79) vefat etti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Emine Met’in cenazesi Serdar Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.